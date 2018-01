Santos torce por Flamengo e Atlético-MG O Santos está aguardando o desfecho do pedido de impugnação de dois jogos do líder Cruzeiro, pois pode ser um dos maiores beneficiários, aumentando suas chances de conquistar o bi-campeonato. "Se houve irregularidade na inscrição, eles devem perder os pontos, pois outros perderam também", disse o diretor de Futebol santista Francisco Lopes. E ele continuou. "Não queremos a desgraça desse adversário, mas uma perda de seis pontos dará um novo ânimo ao Campeonato Brasileiro." Ele lembrou que uma decisão favorável ao Atlético-MG fará com que esse time encoste no Santos, aumentando a disputa. Já o diretor Jurídico do Santos, Mário Mello, preferiu ser cauteloso em seu comentário. "Não conheço as alegações, nem os documentos e fica difícil falar sobre o assunto." Mas, como santista, arriscou. "Se o Cruzeiro perder os pontos, será muito bom para o Santos." O técnico Emerson Leão lamentou que outros clubes não tivessem a informação. "O Atlético-MG e o Flamengo estão brigando porque têm informantes dentro da CBF e é uma pena que os demais não tenham sido informados sobre isso."