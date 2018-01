Santos trabalha para superar forte bloqueio do Bragantino O jogo contra o Deportivo Pasto, da Colômbia, nesta quinta-feira, serviu apenas para confirmar a primeira posição geral do Santos na Libertadores. O time ainda está engasgado com o empate sem gols de sábado à noite, no Pacaembu. E agora promete liquidar o Bragantino na decisão de domingo à tarde, no Morumbi. Não se trata apenas de discurso. Nos últimos dias, Vanderlei Luxemburgo trabalhou exaustivamente a parte tática - principalmente após o anoitecer, para impedir que o ensaio de jogadas seja filmado -, exigindo dos jogadores de meio-de-campo e ataque movimentação constante. Marcos Aurélio e Rodrigo Tiuí atuarão mais deslocados para as extremidades do campo, trabalhando os lances com os laterais. Desse modo, puxarão a marcação para os lados e abrirão espaço para a chegada de Zé Roberto e Cléber Santana pelo meio. ?Nós sentimos o empate, porque poucas vezes deixamos de vencer nesta temporada. Empatamos poucas vezes e esse foi o primeiro por 0 a 0, em um jogo no qual tínhamos condições de vencer. Bastava ter tranqüilidade que o gol acabaria saindo naturalmente?, afirma Maldonado. A preocupação de Luxemburgo é justificável. O time, que parecia maduro, caiu na armadilha do adversário, enervou-se diante da forte marcação e passou a cometer erros em razão da falta de gols. Por isso, todo seu trabalho tem sido a criação de alternativas para superar o bloqueio adversário. O que pode prejudicar um pouco os planos de Luxemburgo é Kléber não se recuperar a tempo de jogar no domingo. O lateral não treinou nenhuma vez nesta semana, em razão de uma inflamação no púbis, e na quarta-feira o médico Carlos Braga fez uma infiltração na região para eliminar as dores. ?Para domingo, Kleber não será problema?, assegurou o médico. Se ele não puder jogar, o time sentirá falta de seus cruzamentos precisos, da qualidade nos passes e perde um importante cobrador de faltas perto da grande área. Os ingressos para o jogo de domingo, no Morumbi, estão à venda desde quinta-feira, ao preço de R$ 20 a arquibancada, R$ 40 a cadeira descoberta e R$ 60 as numeradas cobertas. Além do Morumbi e da Vila Belmiro, as entradas estão sendo vendidas nos estádios Canindé, Pacaembu, Marcelo Stefani (Bragança) e Bruno José Daniel (Santo André), e no ginásio do Ibirapuera. O torcedor também tem a opção de comprar o ingresso pela internet, acessando o site www.ingressofácil.com.br ou ainda pelo telefone (11) 2162-7250. Lenny pode ser contratado Uma fonte ligada ao presidente Marcelo Teixeira confirmou que o Santos, aproveitando as negociações para prorrogar o empréstimo de Rodrigo Tiuí, pediu Lenny por empréstimo durante o Campeonato Brasileiro, por indicação de Luxemburgo. O clube carioca ficou de responder nos próximos dias, mas deve concordar, apesar do treinador Joel Santana ter usado o jogador nas últimas partidas do time Laranjeiras. Também foi confirmado que o zagueiro Renato Silva, mandado embora do Fluminense, por ter sido flagrado em um exame antidoping por uso de maconha, foi oferecido ao Santos pelo seu procurador, Valter Srour. Mas o time da Vila Belmiro não se mostrou interessado na sua contratação. No começo do ano, o zagueiro chegou a ser anunciado oficialmente como reforço santista, mas acabou assinando com o Fluminense.