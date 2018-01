Santos transfere pressão para o rival O Santos goleou o Mogi-Mirim hoje por 5 a 1, ratificou sua boa fase no Campeonato Paulista e deixou o Estádio Wilson Fernandes de Barros sabendo quem será seu adversário na fase semifinal: o Corinthians. Com três gols marcados, Dodô foi o destaque do jogo. Elano e Marcelo Silva também marcaram para o time de Geninho, que com esse resultado colocou a pressão no Corinthians. O time de Wanderley Luxemburgo está obrigado a vencer o São Paulo neste domingo se quiser ter a vantagem do empate na semifinal. Na outra ponta da tabela, a derrota por goleada, de virada e dentro de casa, rebaixou o time do Mogi Mirim à segunda divisão. Dirigido interinamente por Henrique Stort, diretor de Futebol, o Mogi começou o jogo assustando o Santos, que jogou sem seus dois jogadores de seleção brasileira. Aos 9 minutos, o Mogi fez 1 a 0: num contra-ataque, os quatro defensores do santistas se posicionaram em linha, Jó recebeu nas costas de Michel e tocou na saída de Fábio Costa. O empate aconteceu aos 17 minutos. Dodô entrou com a bola dominada pela meia-direita e tocou para Deivid, que cruzou para Elano. Próximo à marca do pênalti, Elano dominou, driblou o volante Márcio e fez o gol. O Mogi criou duas boas oportunidades para desempatar, aos 19 e 21 minutos. Nos dois ataques, Fábio Costa fez boas defesas. O goleiro do Santos foi um dos melhores jogadores do Santos no primeiro tempo. As seguidas falhas da defesa fizeram com que Fábio Costa discutisse com Michel e Claudiomiro. As esperanças do Mogi de permanecer na primeira divisão terminaram a partir de 11 minutos do segundo tempo, quando o Santos fez 2 a 1. Rincón lançou Russo na direita. O lateral chutou em diagonal. O goleiro Mauro ainda conseguiu fazer a defesa com os pés, mas a bola sobrou para Dodô, que marcou. Os jogadores do Mogi se abateram. Dodô marcou o terceiro gol santista aos 23 minutos, aproveitando bola rebatida pelo goleiro Mauro. Marcelo Silva fez 4 a 1, de cabeça, aos 32 minutos. Aos 40 minutos, Richardson empurrou Russo dentro da área. Dodô cobrou o pênalti, aos 41 minutos, e fez 5 a 1. O centroavante santista soma 10 gols no campeonato. O artilheiro é Washington, da Ponte Preta, com 14 gols.