Santos traz Leandro Machado para o ataque De tanto Leão pedir um centroavante, nesta quarta-feira à tarde, o Santos fez um contrato de risco com Leandro Machado, centroavante de 27 anos. Ele começou no Internacional, de Porto Alegre, jogou em inúmeros clubes europeus e ultimamente estava na Arábia Saudita. Nesta quarta-feira ele fez os exames médicos, foi aprovado, e assinou por três meses. Se for bem, prorroga o contrato até o fim do ano. "Eu o conheço desde quando surgiu, com um futebol brilhante. Mostrou capacidade e depois se perdeu. Agora precisa se reencontrar. Se conseguir, será uma boa opção para o ataque, onde seguidamente tenho sido obrigado a improvisar", disse Leão. Depois da folga de dois dias, os jogadores foram recebidos pelo presidente Teixeira e por Leão, nesta quarta-feira à tarde, no Centro de Treinamentos Rei Pelé. O dirigente pediu ao grupo que pense apenas no União Barbarense, esquecendo o possível encontro com o São Paulo, nas semifinais. O técnico reforçou as palavras de Teixeira, afirmando que o adversário entrará em campo, sábado à tarde, na Vila Belmiro, sabendo tudo sobre o Santos e o que terá que fazer para tentar vencer. "Se quisermos ganhar, vamos ter que trabalhar sério", insistiu Leão, que considera o Campeonato Paulista o mais importante regional do País. "Faço questão de ganhar esse título", concluiu.