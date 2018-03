Santos treina amanhã com Leandro Machado Os jogadores do Santos voltam a treinar às 16 horas desta quarta-feira, após folga conseguida depois da partida de sábado, que custou a desclassificação no Paulista. A novidade será a apresentação do centroavante Leandro Machado, que teve sua documentação regularizada e irá defender o time na segunda etapa da Libertadores da América. A programação para os próximos dias ainda não estava definida hoje à noite, mas a folga foi providencial para tirar os jogadores do centro das discussões sobre a desclassificação do time no Paulista. A grande expectativa, porém, fica com as explicações que o técnico Leão e o meia Diego poderão dar a respeito da discussão trava quando o jogador foi substituído. Mesmo com a apresentação de Leandro Machado, o Santos continua procurando mais um centroavante. Desde a saída de Ricardo Oliveira, no ano passado, Leão tem cobrado a chegada de um jogador que resolva o problema do ataque santista. Os dirigentes procuraram vários atletas e a lista foi diminuindo rapidamente quando a proposta salarial era apresentada. Sobrou Robgol, que há tempos interessa a Leão, mas não era bem ele que o treinador queria como titular de sua equipe. Hoje, o diretor de futebol, Francisco Lopes admitiu que o clube continua procurando um jogador para a posição. "Um time como o Santos está sempre aberto a contratações", disse ele, informando que outras posições precisarão ser supridas. É o caso da zaga, já que o time perderá Alex no meio do ano para o PSV. Renato, Paulo Almeida, Léo e outros atletas podem seguir o mesmo caminho se surgir uma boa proposta de algum clube europeu. A expectativa é que, com o fim do Paulista, alguns jogadores poderão ser negociados pelos times do interior e o Santos está atento à movimentação desses atletas. As inscrições de novos atletas será permitida para a próxima fase da Libertadores da América, mas os santistas querem também estar preparados para o Brasileiro, que começa dia 21.