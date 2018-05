Santos treina com Jubal na vaga de Neto e sem Arouca

SANTOS - O técnico Oswaldo de Oliveira indicou nesta quarta-feira que o zagueiro Jubal deve ser titular no Santos na partida do próximo sábado contra o Coritiba, no Couto Pereira, válida pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro, ocupando a vaga de Neto, contundido.

A troca já havia acontecido no último domingo, quando Neto se lesionou durante o empate do Santos por 1 a 1 com o Sport, na Vila Belmiro, e se repetirá no fim de semana. Assim, Jubal e David Braz devem formar a dupla de zaga do Santos no duelo com o Coritiba. O coletivo desta quarta-feira, realizado no CT Rei Pelé, não contou com a participação do volante Arouca, poupado em razão de desgaste físico, assim como havia acontecido no treinamento da última terça-feira.

Na atividade, ele foi substituído por Alison, mas não deverá ser problema para o jogo do fim de semana, ao contrário de Neto. No coletivo desta quarta-feira, Oswaldo manteve a base e escalou o time titular com a seguinte formação: Aranha; Cicinho, Jubal, David Braz e Mena; Alison, Cícero e Gabriel; Geuvânio, Leandro Damião e Thiago Ribeiro.