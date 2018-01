Santos treina e aguarda reforços O Santos ainda não confirmou os amistosos que vem negociando e, mesmo assim, o técnico Leão não tem dado folga aos jogadores. Assim, participam de mais um treino neste sábado pela manhã, descansam domingo e se reapresentam na segunda-feira, logo depois da estréia do Brasil na Copa do Mundo. "No momento, estamos cuidando do condicionamento físico e técnico dos atletas e só depois do grupo formado é que iremos iniciar os trabalhos táticos", afirmou o treinador. A formação do elenco para o Brasileiro, porém, continua indefinida. Os santistas contrataram esta semana o lateral-direito Maurinho e vão dispensar na terça-feira o zagueiro Odvan, que já teria feito acordo para deixar a Vila Belmiro mas aguarda a chegada do presidente Marcelo Teixeira para ser desligado oficialmente. Alguns jogadores deverão deixar o Santos: André Luís e Robert interessam ao São Paulo, Preto e Rubens Cardoso ao Palmeiras. Além deles, há três casos pendentes de renovação: Léo, Pitarelli e Marcelo Silva. Leão concorda em ceder André Luís e Robert ao São Paulo e vai encaminhar uma lista de atletas que interessam ao Santos. O tricolor já ofereceu Carlos Miguel, Souza, Adriano, Sandro Hiroshi e Fabiano, mas os nomes não agradaram ao treinador santista. Essas notícias estão mexendo com os jogadores. "A notícia do interesse do Palmeiras pelo meu futebol está correndo em São Paulo, mas eu não sei de nada; meu contrato com o Santos vai até 2004 e só sairei se for um bom negócio para o clube", disse Preto. André Luís revelou que está satisfeito na Vila Belmiro, repete a condição colocada por Preto e completa. "É muito bom contar com a confiança de um técnico como o Oswaldo de Oliveira, com quem trabalhei no Fluminense no ano passado.?