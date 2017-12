Santos treina em chácara de político O treinador Vanderlei Luxemburgo usou um ingrediente novo para o jogo de domingo contra o Paissandu: o mistério. Ele colocou André Luis para treinar entre os reservas e poupou Paulo César no treino desta sexta-feira, em Belém, mas não confirmou o time titular do Santos para a partida contra o Paysandu. O clima de mistério começou na verdade com a escolha do local do treino, que só foi confirmado uma hora antes. O local, a chácara do deputado estadual Martinho Carmona, fica cerca de 15 quilômetros distante do hotel onde os jogadores estão hospedados. Poucos membros da imprensa esportiva de Belém sabiam o endereço: Uriboca, em Marituba, região metropolitana da Capital. Serve para peladas de final de semana entre políticos e assessores. Carmona é torcedor fanático do Paysandu. Questionado sobre as ausências dos titulares no treino, Luxemburgo disse que o Santos é uma grande equipe e como tal tem um elenco à altura de sua tradição, portanto, todos podem ser titulares. O local do treinamento é um campo de dimensões reduzidas, mas o treinador e o goleiro titular gritavam a todo momento, pedindo mais empenho aos jogadores, pois não irão encontrar moleza no jogo deste domingo. Os titulares venceram os reservas por 3 a 0, com gols de Zé Elias, Basílio e Deivid. Mesmo com a distância do centro de Belém, um pequeno público acompanhou o treino e na saída da chácara os jogadores foram saudados por dezenas de torcedoras, pois a notícia da chegada do Santos se espalhou pelas redondezas. Para os jogadores que nunca jogaram em Belém sob um calor escaldante, não houve jeito de treinar no horário do jogo para sentir o clima, pois durante o trajeto, o ônibus da delegação ficou retido em um grande engarrafamento na BR- 316. Ninguém avisou para os dirigentes do Santos que a pista está passando por reformas.