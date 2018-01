Santos treina em dois períodos Na expectativa de que o calendário do Campeonato Brasileiro seja mantido, o Santos volta a treinar amanhã em dois períodos, no Centro de Treinamento Rei Pelé, a fim de se preparar para a estréia, quinta-feira, na Vila Belmiro, em horário ainda a ser definido, diante do Santa Cruz. O presidente Marcelo Teixeira viajou hoje para o Rio de Janeiro, com o objetivo de participar da reunião do Conselho Arbitral da Confederação Brasileira de Futebol, que deverá dar a palavra final sobre o início do Brasileiro, diante da polêmica do ingresso de novos clubes na competição. Independente de estrear dentro de quatro dias, o técnico Geninho tem pressa em arrumar a casa e corrigir as falhas, que considerou imperdoáveis no amistoso de sábado, no Estádio Anacleto Campanella, quando o Santos, mesmo vencendo o São Caetano por 1 a 0, apresentou sérios erros de finalização que, se não tivessem ocorrido, teria condições de ampliar o placar. Logo após a partida, o treinador reuniu a equipe no vestiário e não deixou por menos: "Poderíamos ter alcançado uma goleada, não fossem erros tão graves", comentou. Geninho fez questão de lembrar ao elenco que, se Viola tivesse jogado, certamente teria sido se consagrado com uma série de gols. "A cada três chances de gol criada, o time tem de acertar pelo menos uma vez na rede", frisou, destacando a falta de objetividade do elenco nas finalizações. Ele lamentou a saída do atacante Júlio César, autor o único gol da partida. "Se ele não tivesse se machucado, certamente o Santos teria marcado outros gols". O atacante deixou o campo aos 30 minutos do primeiro tempo, após sentir forte fisgada na coxa direita. Foi medicado imediatamente e, segundo avaliação do médico Carlos Braga, deverá estar em condições de jogo na quinta-feira, caso a estréia do Santos seja confirmada. O centroavante Viola e o zagueiro Válber, os dois novos reforços do time para o Brasileiro, estão fazendo de tudo para participar da partida de quinta. O preparador físico Ridênio Borges está cuidando de ambos. As chuvas de sábado não impediram que os dois atletas fizessem exercícios puxados para alcançar o condicionamento físico ideal. Viola, em melhores condições, obteve folga hoje, ao contrário de Válber, que foi escalado para treinar na praia, mesmo diante das baixas temperaturas na região. Eles vão ser reavaliados pelo fisioterapeuta Luiz Rosan, que retorna hoje ao Santos, depois de ter atuado na Seleção Brasileira durante a disputa na Copa América. Outro jogador que deve se reapresentar amanhã é o volante Narciso, que esteve um ano afastado do clube, depois de submeter-se a um transplante de medula óssea, a fim de se recuperar de uma leucemia mielóide.