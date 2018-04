Santos treina sob forte chuva e Marcelo Fernandes não define time Nem mesmo a forte chuva na tarde desta quinta-feira na Baixada Santista tirou o ânimo dos jogadores do Santos, que treinaram durante uma hora na CT Rei Pelé. Marcelo Fernandes misturou titulares e reservas em três times na movimentação de dois toques, deixando para esta sexta-feira a definição sobre o substituto de Valencia, que recebeu o terceiro cartão amarelo diante do Marília, para enfrentar o Audax, na tarde de sábado, no Pacaembu, pela 11ª rodada do Campeonato Paulista. É provável que o escolhido seja Lucas Otávio, que é da posição.