Santos: treinos para valer nesta 5ª O Santos começa nesta quinta-feira a treinar para valer visando o jogo decisivo de sábado contra o São Caetano e o técnico Emerson Leão vai contar com o grupo completo para trabalhar, já que Alex e outros jogadores que vinham de contusão estão liberados para os treinamentos. O grupo vai ficar concentrado a partir do final da tarde desta quinta. O treinador, porém, já começou a preparar os atletas para a partida, mostrando a eles o erro de marcação que permitiu o primeiro gol do adversário domingo na Vila Belmiro. "Chamei a atenção deles, porque não posso entender como minha defesa corre para dentro da pequena área numa bola lançada a 50 metros de distância". Para Leão, os jogadores nada tinham a fazer ali naquele momento. "Com esse comportamento, eles chamaram o adversário para a pequena área e faltou um comando do goleiro ou da zaga, faltou comunicação. Mas isso não acontece só no Santos, é um defeito do futebol brasileiro", comentou o treinador. Leão também demonstra um cuidado para evitar a contaminação pelo favoritismo, baseado na campanha do time. "Isso não existe, não temos de ficar vaidosos e sim trabalhar". Perguntado sobre o treinamento secreto que o São Caetano faz, Leão comentou que entende ser uma característica de momento do treinador. "E nós temos de respeitar", emendou. Bem humorado, comentou que não tem esse direito: "posso fechar o portão mas meu muro é muito baixo e não tem jeito de esconder".