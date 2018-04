Santos ‘troca a camisa’ para ganhar o mundo

SANTOS - O Santos vai anunciar no início de janeiro o seu novo fornecedor de material esportivo, no lugar da Umbro, que está no clube há 14 anos. Embora os dirigentes não confirmem, estão bem encaminhadas as negociações com a Nike, que veste a seleção brasileira e o Corinthians e pretende investir mais maciçamente no futebol brasileiro para fazer frente à parceira da Fifa, a Adidas, na Copa de 2014.

O contrato atual termina em 31 de dezembro e a Umbro até poderia igualar ou apresentar proposta superior às de concorrentes para exercer a preferência de renovação se não fosse uma das empresas da Nike.

O presidente do Santos, Luis Alvaro de Oliveira Ribeiro, não confirma o acordo com a fornecedora americana. "Não acertamos com a Nike’’, afirmou, nesta terça à tarde. Ele disse que nem poderia assinar com outro parceiro antes do encerramento do compromisso com a Umbro.

"Recebemos ofertas, estamos em negociações e vou fechar pela melhor proposta, respeitando a prioridade de renovação da atual fornecedora’’, acrescentou Luis Alvaro. Ele não confirma que a Nike estaria oferecendo quase o dobro dos cerca de R$ 7 milhões anuais pagos pela Umbro. "A divulgação de números são prejudiciais durante um processo de negociação.’’

Desde que assumiu o Santos, a diretoria atual trabalha para romper o vínculo com a Umbro. A alegação é que o clube não ganha o que poderia com a venda de camisas, em razão da má distribuição dos produtos. "Muitas pessoas ligam para o clube reclamando da falta de camisas à venda para crianças com o número 11 e o nome de Neymar’’, confirmou funcionário do Santos.

Ao fechar com a Nike, os dirigentes acreditam que haverá significativo aumento na venda de camisas e demais peças do uniforme, no Brasil e no exterior, especialmente na Ásia, onde a gigante americana tem uma cadeia de milhares de lojas.

NEYMAR

Luis Alvaro revelou ontem que tem algumas minutas de contratos de instituições bancárias interessadas em patrocinar Neymar. Uma delas é do Santander (a outra seria do Banco do Brasil) e não há previsão para a assinatura. "Será nos próximos dias, após analisarmos com o pai do Neymar qual é a mais interessante’’, disse.