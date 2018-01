Santos tropeça e empata com Ituano O Santos ficou no empate por 1 a 1 com o Ituano, neste domingo, e viu suas chances de ser campeão paulista diminuírem, porque São Paulo e Mogi Mirim estão abrindo vantagem. Agora, o time da Baixada é 3.º, com 18, enquanto que o Mogi (vice) tem 21 e o São Paulo (líder) já soma 22. O Ituano é o 6.º, com 14 pontos.