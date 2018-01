Santos trunca saída de Deivid na CBF O Santos informou nesta segunda-feira que entrou com uma representação junto à Confederação Brasileira de Futebol para garantir seus direitos sobre o passe do atacante Deivid, que deixou o clube na semana passada e se integrou ao Nova Iguaçu, time carioca ao qual o jogador pertence. Com isso, ele ficou indisponível até que se determine a quem efetivamente pertence o passe, o que pode complicar a transferência de Deivid, que interessa ao Corinthians e ao São Paulo.