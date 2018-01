Santos ultrapassa Real Madrid em ranking O Santos é o time brasileiro melhor colocado no ranking da Federação Internacional de História e Estatísticas de Futebol (IFFHS). A lista publicada nesta sexta-feira, em Wiesbaden, na Alemanha, traz o atual campeão brasileiro e vice da Libertadores da América em terceiro lugar, com 276 pontos, um a mais do que o milionário Real Madrid. A liderança é do Milan (314) seguido do Celtic Glasgow (288,5). O time paulista saltou da oitava colocação à terceira depois de ter se classificado às quartas-de-final da Copa Sul-Americana. Curiosamente, o Boca Juniors, campeão da Libertadores, figura em 11º. Entre os times brasileiro melhores colocados estão Cruzeiro (17º), São Paulo (29º) e Corinthians (35º). O ranking mundial de clubes existe desde 1991 e é publicado mensalmente. Segundo o site da entidade, ele leva em conta somente os resultados dos torneios continentais, intercontinentais, jogos dos campeonatos e copas nacionais de cada país nos últimos 12 meses. Para efeito de pontuação, o IFFHS considera a participação dos clubes a partir das quartas-de-final das competições mais o desempenho dos times nas disputas nacionais. Confira o ranking mundial de clubes da IFFHS: 1) Milan (Itália) - 314 pontos 2) Celtic Glasgow (Escócia) - 288,5 pontos 3) Santos (Brasil) - 276 pontos 4) Real Madrid (Espanha) - 275 pontos 5) Lazio (Itália) - 272 pontos 6) Juventus (Itália) - 271 pontos 7) Deportivo La Coruña (Espanha) - 259 pontos 8) Porto (Portugal) - 258,5 pontos 9) Manchester United (Inglaterra) - 251 pontos 10) Arsenal (Inglaterra) - 248 pontos