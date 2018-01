Santos usará contra-ataque para surpreender o Defensor O Santos vai usar o contra-ataque, uma de suas armas mais fortes, para tentar derrotar o Defensor Sporting, nesta quinta-feira, às 19h (horário de Brasília), no Estádio Centenário, em Montevidéu (Uruguai), e ser o campeão do Grupo 8 da Copa Libertadores da América, já que, na última rodada da primeira fase, receberá no dia 19 o fraco Deportivo Pasto, da Colômbia, na Vila Belmiro. A idéia do time é usar a qualidade de Kleber e Zé Roberto nos passes e a velocidade de Marcos Aurélio para chegar ao gol. Em caso de vitória, o time de Vanderlei Luxemburgo também ficará perto de se tornar o melhor dos 16 classificados às oitavas-de-final, com direito a decidir as próximas etapas em casa. O Defensor, segundo colocado, com três pontos atrás do Santos, terá que sair para o jogo porque, com uma vitória, ficaria em vantagem para ser o campeão do grupo, já que ambos estão empatados com seis gols de saldo. O Defensor também é favorito em sua última partida, que será em casa contra o Gimnasia y Esgrima, da Argentina, na última rodada. "Temos que jogar com inteligência. Quem tem que correr atrás do resultado são eles", disse o zagueiro Adailton. "Ao Santos caberá explorar a oportunidade de contragolpear." Nos dois últimos treinos, Luxemburgo orientou os jogadores do meio-de-campo e da defesa para que não sejam surpreendidos pelos atacantes Fernandez e Peinado, que deverão jogar avançados, tentando confundir a marcação adversária. Talvez por isso o técnico santista tenha resolvido prolongar o descanso do veterano Antonio Carlos - nem viajou para o Uruguai - e optar pela escalação de Leonardo, um zagueiro leve e rápido, para formar dupla com Adailton. Outra orientação é para que Maldonado e Rodrigo Souto se revezem na função de terceiro zagueiro quando o adversário estiver pressionando. Até esta quarta, o técnico fazia mistério sobre quem será o lateral-direito. Com Denis, que ainda não voltou à forma ideal, o Santos poderá chegar com mais força ao ataque pela direita. E com Pedro terá um jogador a mais para tentar o gol com finalizações de fora da área. No ataque, está confirmada a escalação de Jonas para ser o companheiro de Marcos Aurélio. Para Luxemburgo a forte marcação e a disputa dura pela bola vão predominar no jogo. "A escola uruguaia é assim. E a partida será importante para colocar sua equipe ainda mais no clima da Libertadores", afirmou o técnico. "O Defensor foi o nosso adversário mais difícil até agora e em casa deverá impor um ritmo mais forte ainda. É um time com três ou quatro jogadores experientes e o resto são jovens que correm muito." No jogo de ida, na Vila Belmiro, o Santos ganhou do Defensor Sporting por 1 a 0, gol marcado por Zé Roberto, aos 3 minutos do segundo tempo. Mesmo com o time completo e apoiado pela torcida, os santistas pararam na forte marcação uruguaia. No lance do gol, Zé Roberto recebeu a bola na posição de meia-direita, livrou-se de um adversário e chutou forte, de fora da área, no canto direito do goleiro Martin Silva. "Só assim conseguiríamos chegar à vitória. Num lance individual de um jogador diferenciado como Zé Roberto", disse Luxemburgo, após o jogo. Por isso, Cléber Santana vai voltar para ajudar na marcação quando for necessário, dando maior liberdade para o camisa 10 jogar mais perto da área adversária, onde tem sido decisivo nos momentos mais difíceis. Do lado do Defensor, o técnico Jorge da Silva qualificou o Santos como "a melhor equipe da Copa (Libertadores)". Porém ele assegurou que o time "não é imbatível". Para o treinador, a melhor forma de parar o Santos é pressionar a equipe em seu campo de defesa, evitando assim jogadas individuais que possam desequilibrar o jogo. DEFENSOR SPORTING x SANTOS Defensor Sporting - Martín Silva; Ithurralde, Martínez, Cáceres e González; Fernando Fadeuille, Díaz, Ariosa e Diego De Souza; Morales e Peinado (Vila). Técnico: Jorge Da Silva. Santos - Fábio Costa; Denis (Pedro), Adailton, Leonardo e Kleber; Maldonado, Rodrigo Souto, Cléber Santana e Zé Roberto; Marcos Aurélio e Jonas. Técnico: Vanderlei Luxemburgo. Árbitro - Antonio Arias (PAR). Horário - 19 horas. Local - Estádio Centenário, em Montevidéu, Uruguai.