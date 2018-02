Santos usará o exemplo do Flamengo O Santos vai usar o Flamengo como exemplo na partida deste domingo contra o Vitória. A delegação santista, que passou os últimos dias concentrada em Atibaia, acompanhou com atenção a derrota do time baiano para os cariocas na última quarta-feira, pela Copa do Brasil. Na ocasião, o Flamengo venceu por 1 a 0 e quebrou um tabu de 14 jogos sem derrotas do Vitória no Barradão. Ninguém no Santos acredita em facilidade no confronto contra o time baiano, mas todos acham que assimilaram as dicas importantes fornecidas pelo jogo de quarta-feira. "O Vitória é um time que tem como característica dar muito campo para o adversário jogar e depois explorar o contra-ataque", afirmou o meia Ricardinho. "Mas o Flamengo soube fazer uma marcação muito boa neste contra-ataque e é isso que vamos procurar realizar no domingo." O atacante Deivid acredita que será preciso atenção especial da defesa para barrar a força ofensiva do Vitória. "O ataque deles é muito veloz com o Edilson e o Obina", elogiou. Segundo Deivid, será necessária muita marcação quando o time não estiver com a posse de bola para evitar surpresas desagradáveis que podem colocar o Santos em uma posição delicada: está na modesta 20ª posição na classificação do Campeonato Brasileiro. Com o fim do período de treinos em Atibaia, os jogadores mostraram consenso em apontar que, embora o time santista ainda esteja longe do ideal, houve uma evolução grande com os trabalhos realizados e o grupo já conseguiu uma melhor adaptação às exigências do novo treinador. "Acho que aperfeiçoamos principalmente o lado físico e tático, o que foi importante, já que o Vanderlei valoriza bastante essa questão da tática", afirmou Ricardinho, que trabalhou com o treinador santista no Corinthians. "Eu não cheguei a trabalhar com o Leão para saber como eram as coisas por aqui, mas acho que os jogadores já assimilaram bastante no esquema de trabalho do Vanderlei", disse Deivid, que também foi comandado por Luxemburgo no time do Parque São Jorge. "Ele trabalha para tirar o máximo de cada jogador e cobra muito." Nesta sexta-feira houve jogo-treino contra o Santos B. Nos primeiros 45 minutos, o time titular esteve em campo e empatou por 1 a 1, gols de Deivid para o time A e Itabuna para o B. Na segunda etapa, foi a vez de Leandro Machado colocar os reservas santistas em vantagem.