Santos usará reservas para enfrentar o Noroeste, em Bauru O Santos voltará a escalar um time com reservas para enfrentar o Noroeste, em Bauru, neste domingo. Dos titulares, o único que deve atuar é o goleiro Fábio Costa, por fazer questão de entrar em todos os jogos para não perder o condicionamento físico-técnico. O resultado dessa partida não põe em risco a liderança isolada dos santistas no Campeonato Paulista porque a diferença para o São Paulo é de quatro pontos. Mesmo que perca, há possibilidade de recuperação na próxima quarta-feira diante do Juventus, em São José dos Campos - a Vila Belmiro foi interditada por um jogo -, pela última rodada da primeira fase. Devido ao cansaço da viagem de volta do Uruguai e também porque os jogadores terão apenas três dias para se recuperar do desgaste que sofreram contra o Defensor, Vanderlei Luxemburgo já decidiu poupar os seus principais titulares. Até mesmo Antonio Carlos, curado das dores na parte posterior do joelho esquerdo, e Rodrigo Tiuí, que não viajou para Montevidéu em razão de uma fibrose na coxa direita, não devem ser escalados contra o Noroeste. A tendência é que os dois sejam submetidos a um programa especial de treinamentos, elaborado pelo preparador físico Antonio Mello, para entrar com 100% de condições atléticas nas semifinais do Paulistas e nas oitavas da Libertadores. Luxemburgo aproveitou a vitória contra o Defensor Sporting para reafirmar o sucesso do seu planejamento. ?A atuação de Rodrigo Tabata é mais uma prova de que o Santos não tem apenas 11 titulares, mas que é um grupo. São jogadores que tanto podem começar a partida como sair do banco e decidir uma partida?, afirmou o técnico. ?Agora conheço melhor Tabata. Hoje sei como ele é e o que faz fora de casa. Também sei que Tabata mudou a sua conduta?, disse Luxemburgo, em tom enigmático, para demonstrar que passou a confiar no ex-jogador do Goiás, que passa a fazer parte do grupo de seus reservas de qualidade.