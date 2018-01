Santos vai a Florianópolis para tentar abrir vantagem

O Santos enfrenta o Figueirense nesta quarta-feira, às 19h30, no Orlando Scarpelli com a meta de conseguir um bom resultado e decidir a vaga na semifinal da Copa do Brasil com mais tranquilidade na próxima semana, em jogo que será no Pacaembu.

“A nossa postura não pode mudar. Vamos com o intuito de fazer um grande resultado fora de casa. O Figueirense jogando em seu campo é muito forte, mas vamos para lá com a confiança de fazer um grande resultado”, disse Ricardo Oliveira.

O favoritismo do Santos se amplia diante da possibilidade de o Figueirense poupar alguns titulares esta noite. Como o time está na zona do rebaixamento do Campeonato Brasileiro, o técnico Hudson Coutinho pretende preservar alguns atletas para o jogo de domingo contra o Corinthians. Ja é certo que o Figueirense terá pelo menos cinco desfalques por causa de lesão ou suspensão.

Após ótima arrancada no Brasileiro, o Santos perdeu dois dos seus últimos três jogos e não conseguiu se aproximar do G-4. Por isso, o time vê na Copa do Brasil a melhor oportunidade de conquistar uma vaga na Libertadores. Não à toa, Ricardo Oliveira avisa que a equipe já deixou para trás a polêmica derrota por 2 a 0 no clássico de domingo com o Corinthians. “É página virada, faz parte do passado. Nosso foco agora é Copa do Brasil”, disse.

O lateral-direito Victor Ferraz não participou do treino de ontem, mas viajou com o grupo para Santa Catarina. O técnico Dorival Junior não vai poupar nenhum jogador e escalará força máxima.

FICHA TÉCNICA

FIGUEIRENSE

Muralha; L. Silva, Thiago Heleno, B. Alves e Marquinhos Pedroso; Dener, Fabinho, João Vitor e Yago; Clayton e Marcão Técnico: Hudson Coutinho

SANTOS

Vanderlei; V. Ferraz, D. Braz, G. Henrique e Zeca; Thiago Maia, Renato e Lucas Lima; Gabriel, Ricardo Oliveira e M. Gabriel Técnico: Dorival Júnior

Juiz: Anderson Daronco (RS)

Local: Orlando Scarpelli, em Florianópolis

Horário: 19h30

Transmissão: FOX Sports