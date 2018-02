Santos vai a Itu com time misto para recuperar liderança De tanto ganhar neste início de temporada - está praticamente assegurado nas semifinais do Campeonato Paulista e é líder isolado de seu grupo na Taça Libertadores da América -, o Santos perdeu o medo de ser derrotado e volta a escalar um time misto, desta vez para enfrentar o Ituano, neste domingo, às 16 horas, em Itu, pelo Paulistão. Agora o que leva Vanderlei Luxemburgo a dar folga a seus melhores jogadores, como Zé Roberto, Kleber e Antonio Carlos, entre outros, nem é o cansaço ou o excesso de jogos, mas a preocupação de chegar às fases decisivas com a equipe completa e em perfeitas condições físicas. O time até precisa da vitória para se manter na liderança da competição, mas não demonstra muita preocupação com isso. "Esse trabalho de recuperação dos jogadores entre uma partida e outra e o descanso que é dado alguns atletas agora, não significa que eu estou pensando na rodada seguinte. É necessário ter melhores condições para quando a decisão do Paulista atropelar o mata-mata da Libertadores", disse Luxemburgo. SANTOS X ITUANO Santos - Fábio Costa; Leonardo, Ávalos e Marcelo; Denis, Adriano, Rodrigo Souto (Dionísio), Pedrinho e Carlinhos; Rodrigo Tabata e Jonas. Técnico: Vanderlei Luxemburgo. Ituano - Márcio; Flavinho, João Paulo, Paulo César e Márcio Goiano; Jéferson, Adoniran, Flávio e Têti; Elionar e Sorato. Técnico: Edson Porto. Árbitro - Philippe Lombard. Horário - 16 horas. Local - Estádio Novelli Júnior, em Itu (SP). TV - Band e Globo. Outros jogos da 14.ª rodada do Paulistão: GUARATINGUETÁ X JUVENTUS Guaratinguetá - Edson Bastos; Nelsinho, Carlinhos, Jeci e Júnior; Tobi, Magal, Alê e Michael; Vandinho e Dinei. Técnico: Márcio Araújo. Juventus - Deola; Reginaldo, Renato e Gian; Ivan, Naves, Márcio Sena, Élder e João (Nil); Nunes e Sérgio Lobo. Técnico: Arthur Bernardes. Árbitro - Aurélio Santana Martins. Horário - 16 horas. Local - Estádio Dario Rodrigues Leite, em Guaratinguetá (SP). RIO CLARO X SÃO BENTO Rio Claro - Luis Henrique; Eric, Wagnão, Anderson Carvalho e Alex Cazumba; Vieira, Wagner, Daniel Rossi e Carlinhos; Luciano e Mirandinha. Técnico: Paulo César Catanoce. São Bento - Rafael; Cléber, Esmerode e Fábio Lima; Ferdinando, Rincón, Everton, Michel e Vanderson; Roberto Santos e Sérgio Júnior. Técnico: Abelha. Árbitro - Roger Arias da Cunha. Horário - 15 horas. Local - Estádio Augusto Schimith Filho, em Rio Claro (SP). GRÊMIO BARUERI X SANTO ANDRÉ Grêmio Barueri - Oliveira; Dão, Ricardo Villa e Edson Batatais; Edylton (Amaral), Júlio, Giuliano, Luciano Gigante e Vinícius (Zeziel); Thiago Humberto e Pedrão. Técnico: Sérgio Soares. Santo André - Sérgio; Alex, Lelo e Da Guia; Alexandre, Makelelê, Willian, Juliano e Pará; Sandro Gaúcho e Antônio Flávio. Técnico: Leandro Campos. Árbitro - Paulo Roberto Ferreira. Horário - 16 horas. Local - Estádio Vila Porto, em Barueri (SP). MARÍLIA X RIO BRANCO Marília - Júlio César; Gum, Dedimar e Rogério; Rafael Mineiro, João Vítor, Fernando, Camilo e Alex Braz; Wellington Silva e Wellington Amorim. Técnico: Lori Sandri. Rio Branco - Éder; Adriano Sella, Paulão, Marcelo Heleno e Vainer (Ricardo); Felipe, Leonel, Éverson e Rodrigo Batata; Bismark e Leandro Love. Técnico: Ruy Scarpino. Árbitro - Marcelo Krochmalnik. Horário - 16 horas. Local - Estádio Bento de Abreu, em Marília (SP).