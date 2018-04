Santos vai ao ataque no jogo contra Barueri, na Vila

O técnico Dorival Júnior aproveitou o desfalque do volante Roberto Brum, que sofreu lesão muscular, para aumentar a força ofensiva do Santos no jogo contra o Barueri, nesta quarta-feira, às 19h30, na Vila Belmiro. O escolhido para entrar no time foi o meia Marquinhos, que fará sua primeira partida como titular com a camisa santista.

Dorival Júnior está satisfeito com o desempenho da equipe e diz que o Santos está entre aqueles que mostraram melhor futebol neste início de temporada, embora tenha vencido apenas um dos três jogos disputados no Paulistão. "Está faltando pouco para o encaixe", avaliou o treinador, que pede calma ao grupo e aos torcedores santistas.

"Estou tentando passar para os jogadores que não há razão para se desesperar por causa dos resultados. Os dois últimos não refletiram o que aconteceu no campo. Fomos bem nas duas partidas e pedi a eles que não percam a essência", explicou o treinador, lembrando do empate com a Ponte Preta e da derrota para o Mogi Mirim.

Com a entrada de Marquinhos, o meia Wesley jogará um pouco mais recuado, ajudando na marcação, já que o time ficará com apenas um volante: Rodrigo Mancha. Enquanto isso, o meia Paulo Henrique Ganso terá a missão de encostar nos atacantes Neymar e André. Assim, o Santos espera vencer o Barueri.