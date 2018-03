Santos vai atrás de Cláudio Pitbull O Santos negocia com Cláudio Pitbull, punido pelo Porto por não ter assinado com o Flamengo. O atacante retornou nesta quinta-feira ao clube português e, de imediato, foi despachado para treinar no time B - ele está definitivamente fora dos planos. Jorge Baidek, empresário de Cláudio Pitbull, não confirmou e nem desmentiu a negociação com o Santos. ?Por ética, não quero falar sobre interesse do futebol brasileiro pelo Cláudio. O jogador voltou ao Porto e, por respeito ao clube, preferiu ficar calado. Isso não quer dizer que não existe a possibilidade de se criar uma outra situação para o atleta?, disse o agente.