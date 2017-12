Santos vai atrás do título na Copa FPF Mesmo que a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) não permita que um clube participe, na mesma temporada, da Copa Libertadores da América e da Copa do Brasil, o time "B" do Santos quer o título da Copa Federação Paulista de Futebol (FPF), que dará ao campeão justamente uma vaga no segundo maior torneio nacional. "Nosso objetivo é ser campeão. Esta questão de disputar este ou aquele campeonato é um problema da diretoria", explicou o técnico santista, Márcio Fernandes. No primeiro jogo da decisão com o Guarani, houve empate de 3 a 3 no estádio Brinco de Ouro, em Campinas. A vantagem do empate na segunda partida é do alvinegro praiano, que tem melhor campanha nas fases anteriores. Os dois times voltam a campo domingo cedo na Vila Belmiro. O time principal do Santos pode assegurar uma vaga na próxima Taça Libertadores se ficar entre os quatro primeiros colocados do Campeonato Brasileiro e, com isso, a vaga na Copa do Brasil pode ficar para o próprio Guarani, virtual rebaixado para a Série C. O Sertãozinho, um dos semifinalistas, ficou com a vaga no Brasileiro da Série C, destinado, em princípio, para o vice-campeão.