Santos vai aumentar proposta por Love Um milhão de euros por um ano de empréstimo. Essa foi a primeira proposta do Santos para contratar Vagner Love, com a possibilidade de pagamento de mais nove milhões de euros para ficar com o jogador em definitivo, depois da Copa de 2006. O CSKA não só considerou baixa a oferta santista como determinou que Love retornasse imediatamente ao clube, o que aconteceu neste domingo. Nesta segunda-feira, o presidente santista, Marcelo Teixeira, pode propor um outro tipo de negociação para levar o atacante para a Vila Belmiro. Na sexta-feira passada, o gerente de futebol do clube, Luís Henrique de Menezes, desmentiu as notícias de que o Santos teria encaminhado um fax ao CSKA oferecendo US$ 13 milhões ou 10 milhões de euros por Love. "Isso não existe. Vagner é uma negociação muito difícil", disse Menezes. Dois outros assessores de Teixeira confirmaram que o fax enviado quinta-feira à noite ao CSKA não foi uma proposta de compra dos direitos econômicos sobre o jogador, mais de empréstimo por um ano, com o pagamento de um milhão de euros. "Esses valores divulgados por alguns jornais - 10 milhões de euros ou US$ 13 milhões pela liberação de Love - não correspondem à verdade, como também não se chegou a cogitar a colaboração da patrocinadora de nossa camisa, a Panasonic, na possível contratação do jogador ou na sua ajuda no pagamento de salários", afirmou neste domingo uma das fontes. "O que existe é o interesse de Vagner Love em retornar ao futebol brasileiro e uma negociação em curso", completou. Mas se dependesse apenas do presidente santista, Vagner Love seria mesmo o sucessor de Robinho na Vila Belmiro. No início da semana passada, ao saber que Luizão seria uma contratação de risco, em razão do seu crônico problema de joelho, Teixeira decidiu jogar pesado para contratar o artilheiro de 20 anos, dando uma rasteira no rival Corinthians, que sonha com o jogador há mais de seis meses. O dirigente orientou os seus assessores para iniciarem as negociações de clube para clube, para não repetir o erro corintiano, que anunciou o jogador antes de contratá-lo, e se mostrava disposto a pagar até US$ 15 milhões pela liberação do jogador. Mas, mudou de idéia diante dos argumentos de diretores que lembraram o enorme prejuízo que o clube teve com Dodô, contratado por US$ 5,5 milhões do São Paulo - mais o pagamento de uma comissão de US$ 500 mil ao empresário Juan Figer, que intermediou as negociações -, na administração do grupo de Pelé, em 1999. Com ele, o time não ganhou nenhum título e nem houve retorno financeiro quando o jogador resolveu ir embora. "Foi um dos maiores micos da história do Santos", afirma o advogado Mário Mello, do departamento jurídico do Santos. "Enquanto não for mudada a Lei Pelé, é uma temeridade gastar altas somas na contratação de jogadores. Sobre Vagner Love apenas posso dizer que há interesse do Santos na sua contratação", despista, sem falar sobre a proposta feita ao CSKA.