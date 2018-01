Santos vai avaliar lateral-direito Como um lateral-direito, cujo nome está sendo mantido em sigilo, e irá se apresentar para ser avaliado na pré-temporada de Jarinu, fica faltando a contratação de um centroavante e isso o treinador acha que está ficando cada vez mais difícil. "Tínhamos vários nomes definidos e todos eles saíram de pauta e agora se alguém quiser um centroavante vai ter tentar roubar de outro, porque não tem mais ninguém solto no mercado". Caso esse centroavante não chegue, Leão não precisará improvisar porque Robgol foi contratado recentemente. "Ele foi contratado para isso. Seu próprio nome é Robgol, então tem que fazer gol", disse Leão, completando com humor: "ele não é Robescanteio, Roblateral, é Robgol e esperamos que os gols aconteçam". Fica faltando, porém, a segunda opção para a posição. Sobre o novo lateral-direito, Leão não quis revelar o nome, dizendo apenas que já viu o atleta jogar, assistiu tapes e quer conhecer melhor o atleta, que aceitou até fazer um negócio de risco com o clube. Ele deverá se apresentar em Jarinu para os testes na semana que vem.