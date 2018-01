Santos vai contar com Leão no banco Depois de cumprir a suspensão de 30 dias, o técnico Leão estará devolta ao banco do Santos, para comandar o time no clássico deste sábado contra o São Paulo. "Não nasci para viver na arquibancada, e sim no campo", disse o treinador, aliviado com o fim da punição imposta pelo STJD na expulsão no jogo final do Brasileiro. Leão comentou o clima para a partida e aproveitou para criticar qualquer intenção de vingança dos são-paulinos, eliminados pelo Santos nas oitavas-de-final do Brasileiro. "Quem vem para o espetáculo com sentimento de vingança vai entrar com negativismo e isso pode ser perigoso", disse, garantindo que o Santos vai entrar com esperança. "É muito trovão para pouca chuva. ?Na hora será um jogo normal. O treinador confirmou Fabiano no lugar de Elano e justificou: "Ele tem o mesmo estilo e vontade do Elano". Fabiano marcou dois gols no coletivo desta sexta-feira e será sua primeira partida como titular do Santos. Com dores nas costas, Robinho não participou do treinamento. Foi medicado e está confirmado para o confronto. Quanto ao lateral Reginaldo Araújo, Leão esclareceu que ele não jogará por ainda não ter se adaptado ao elenco, devendo esperar mais um pouco para entrar no time. Michel foi confirmado na posição.