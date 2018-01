Santos vai jogar Libertadores na Vila O Santos mostrou toda a força que tem nos bastidores e conseguiu, num acordo com o presidente da Conmebol (Confederação Sul-Americana de Futebol), Nicolás Leoz, marcar o primeiro jogo contra o Independiente, de Medellín, Colômbia, quarta-feira, para a Vila Belmiro, embora o regulamento da competição determine que os jogos das semifinais só podem ser realizados em estádios com capacidade mínima de 30 mil pessoas. Em troca, vai pagar taxas à Conmebol sobre 30 mil ingressos e ainda concordou em enfrentar o Independiente no dia 18, e não 11 como estava marcado, em Medellín, como pretendia o adversário. Enquanto os dirigentes transferiram para Leão a responsabilidade de falar sobre o assunto, na coletiva à imprensa, após o jogo, o técnico reduziu a manobra à uma frase. "A única coisa que sei é que o jogo de quarta-feira será na quarta-feira." Leoz tornou-se admirador do Santos e amigo pessoal do presidente Marcelo Teixeira em setembro do ano passado, quando esteve na Baixada Santista à convite do dirigente, com uma enorme delegação de cartolas, e recebeu o título de Professor Emérito da Universidade Santa Cecília, que pertence à família do dirigente santista. Como o seu objetivo de mandar o jogo contra o Independiente na Vila Belmiro foi satisfeito, neste domingo Leão preferia falar de sua felicidade com o crescimento do futebol do seu time à medida em que se aproxima o momento de decidir a Copa Libertadores da América e da vitória contra o São Paulo, que por pouco não o tirou da Vila Belmiro há 15 dias. "A equipe teve uma performance inteligente e vitoriosa. Isso foi possível pelo esforço dos jogadores, principalmente os de frente, que voltavam para ajudar na marcação, acabando com os espaços que sobraram no meio?, argumentou. ?Hoje, o Santos está outra vez jogando com a torcida e merecíamos pelo menos mais um gol", analisou Leão. Ele lembrou que o aproveitamento do time na Vila Belmiro nos três últimos jogos, todos difíceis, foi de 100%. "Ganhamos do Internacional, de Porto Alegre, segundo colocado do Campeonato Brasileiro, derrotamos o Cruz Azul por 1 a 0, conseguindo a vaga para as semifinais da Libertadores da América e neste domingo vencemos o São Paulo, que era o terceiro no Brasileiro. São nove pontos ganhos em nove disputados, o que mostra o crescimento do time. Ainda não estamos jogando como podemos. Neste domingo a equipe substitui a técnica pela emoção, vibração e multiplicação de alguns jogadores." Novatos - Sobre os novatos do time, Leão aprovou o comportamento de Wellington. "Está evoluindo, mas precisa ter mais poder de decisão nas oportunidades que surgem para que ele chute no gol." Fabiano também mereceu elogios. "Taticamente, ele foi muito bem. Adaptou-se à função porque não entrou para ser referencial dentro da área e trabalhar do meio para frente. Pena que já esteja fora do próximo jogo. (Fabiano e Alex receberam o terceiro cartão amarelo e desfalcam o time sábado à tarde, contra o Guarani, em Campinas.). Mas, para não perder o hábito, Leão não esqueceu de fazer restrições ao trabalho do juiz Sálvio Spindola Fagundes Filho e do auxiliar Márcio Luiz Augusto. "Ele (o auxiliar) levantou o seu instrumento de trabalho, apontando falta de Luís Fabiano em Pereira, o juiz não seguiu a indicação e depois o bandeira não confirmou o que havia marcado." Sobre a conversa que teve com o juiz no intervalo, o técnico disse que sempre age dentro da ética e do respeito. "Às vezes, procuro me informar sobre alguma coisa que foi marcada para aprender", encerrou, ironicamente.