Santos vai pagar por produtividade O Santos está inovando outra vez para driblar a crise financeira e não perder importantes titulares, como Fábio Costa, Maurinho e Léo, para a temporada de 2003. Depois de ter desmanchado o time do primeiro semestre para reduzir em dois terços a folha do futebol, montado uma equipe basicamente de garotos formados na Vila Belmiro e se tornado campeão nacional, além de modelo de renovação, o clube agora substitui os reajustes salariais por premiações especiais, de acordo com objetivos alcançados nas competições. Leia mais no Jornal da Tarde