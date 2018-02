Santos vai procurar reforços no exterior Agora, está confirmado: Renato não joga mais pelo Santos. A decisão foi tomada por Vanderlei Luxemburgo nesta quarta-feira pela manhã, depois de se reunir com o volante e conversar com o vice-presidente do clube, Norberto Moreira da Silva. De acordo com a sua assessoria, o volante está entre o Bayern de Munique, o Atlético de Madri e o Bayern Leverkunsen. O zagueiro Alex, que vai se apresentar ao PSV, da Holanda, nos próximos dias, e Paulo Almeida, contratado pelo Benfica, de Portugal, também foram dispensados da intertemporada que começou nesta quarta à tarde, em Atibaia. Os três abrem o desmanche santista e os próximos a deixar do clube devem ser Diego (Paris Saint-Germain-FRA), Robinho (Juventus-ITA), André Luís e Léo, apesar de terem viajado com a delegação para o período de preparação de 12 dias em Atibaia. Quanto às reposições e reforços, Luxemburgo se nega a falar de nomes, mas diz que a diretoria está tratando do assunto e admite contratações de jogadores de outros países sul-americanos. "O Santos está em transição", disse Luxemburgo. "O time cresceu muito e precisa ser remodelado. Esse processo requer cuidado, prazo e é doído. Falei para o presidente (Marcelo Teixeira) que vamos passar por alguns percalços. Senão, vamos ficar com jogadores que não sabemos se ainda estão aqui. E o Santos, e nenhum clube, pode ficar refém de jogadores ou de empresários." Luxemburgo teve o cuidado de deixar claro que apenas está antecipando em alguns dias o que iria acontecer brevemente e fez questão de reconhecer a importância que os três jogadores. "Alex, Paulo Almeida e Renato não estão sendo mandados embora por indisciplina e sim porque estão negociados. Por isso, podem continuar treinando no CT. Os três fizeram muito pelo Santos e por isso merecem até uma carta de agradecimento", disse o técnico. Ele explicou porque os outros jogadores que estão na iminência de também ir embora não estão sendo considerados fora de seus planos. "O caso de Diego é diferente porque estão noticiando se ele vai ou não sair, mas não há nada de concreto e o seu contrato vai até o ano que vem. Eu até poderia usar Renato em mais três jogos, porque o contrato dele termina no dia 10 do próximo mês, mas precisamos definir quem vai está disposto a ficar até o final do ano." A situação de Léo não está bem clara ainda. Luxemburgo resolveu incluir do seu nome na relação dos que viajaram depois de ouvir dele que a sua preferência é continuar no Santos. Porém, nas entrevistas, Léo não descarta a possibilidade de se transferir para o exterior. "O meu interesse é permanecer no Santos, só que existem propostas e coisas boas para acontecer nos próximos dias", afirmou o jogador, nesta quarta pela manhã. "Viajo com a delegação e vou ficar aguardando os acontecimentos. Meu contrato vai até 31 de dezembro, mas há uma cláusula que me dá o direito de sair no meio do ano, se eu pagar uma multa, que não é nenhum absurdo." Prevendo uma possível mudança de idéia de Léo, Luxemburgo exige que o seu contrato atual seja refeito, sem a cláusula que permite a sua saída antes de dezembro. Luxemburgo não concorda com os que dizem que o Santos vai ficar mais fraco com a saída de vários titulares. "Isso é relativo porque o Santos conquistou o Brasileiro de 2002 e depois não ganhou mais nada. O importante neste momento era definir a filosofia de trabalho e sabermos com quais jogadores do atual grupo vamos poder contar até o final do ano. Agora, a diretoria está agilizando o resto. Se houver dificuldade em contratar jogadores que estão em atividade no Brasil, podemos recorrer ao mercado externo porque os países vizinhos também se reforçam com jogadores brasileiros.", afirmou o técnico. Solucionados os casos pendentes, agora Luxemburgo já trabalha no projeto de reconduzir o Santos à Copa Libertadores da América. "A prioridade é fazer um time de futebol e um centro de treinamento para servir de referência. Como posso competir com o Cruzeiro se o Cruzeiro tem mais força do que eu? Por isso, a pressa em implantar a minha filosofia. O objetivo é recolocar o Santos na Libertadores, mas como o Brasileiro ainda terá 38 rodadas, ainda podemos antecipar etapas e lutar pelo título. Se não der, renovo meu contrato, que vai até o final do ano." E como parte de seu projeto, a comissão técnica recebeu dois reforços nesta quarta: o treinador de goleiros Luís Alberto da Silva, e o auxiliar de preparação física Manoel Falheiros. De acordo com Luxemburgo, para completar o seu grupo de trabalho está faltando apenas a contratação de um auxiliar técnico, o que deve acontecer entre amanhã (02) e depois.