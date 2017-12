Santos vai provar do próprio veneno O Santos vai provar seu próprio veneno na próxima terça-feira, data do amistoso com a seleção sub-23, marcado para a Vila Belmiro. É que pela primeira vez o torcedor santista verá Robinho, seu principal ídolo, jogando contra o time que o revelou. E os zagueiros André Luís e Pereira também terão a oportunidade de conhecer de perto o problema que os marcadores das outras equipes encontram para marcar o Rei das Pedaladas. Se o torcedor vai ficar dividido na arquibancada, o próprio Robinho confessa a sua divisão íntima. "Sou jogador do Santos, mas tenho de trabalhar bem pelo Brasil, preparando-me para a Olimpíada". Em seu novo papel, vestindo a camisa da seleção, espera cumprir seu dever. "Quero continuar jogando bem e, como vou estar defendendo o meu país, espero fazer um gol contra minha equipe", comentou. Para o torcedor santista, será um jogo curioso. De um lado, Robinho, Alex e Paulo Almeida estarão jogando contra o time que sobrou das convocações para os selecionados, que tirou da Vila Belmiro seis dos seus principais atletas. André Luís entende que será um jogo importante, mesmo sendo um amistoso. "Vai ser um bom espetáculo e saberemos segurar o Robinho". Mas é Pereira quem deverá ficar com essa preocupante incumbência Elano também deveria atuar nessa partida, mas foi convocado ontem para a seleção principal. Do lado santista, a definição só deverá começar a ocorrer a partir de quinta-feira, quando os jogadores retornam do descanso de três dias que conseguiram por conta da folga no Brasileiro no final de semana. Leão sabe apenas que não poderá contar com Diego, Renato e Elano, os três na seleção principal, além dos outros três que estão na sub-23 e estarão atuando contra sua equpe. Seu clube foi o que mais cedeu atletas, mas como não haverá jogos pelo campeonato, os desfalques só serão sentidos no amistoso que levará um selecionado nacional pela primeitra vez à Vila Belmiro. Os jogadores não convocados folgarão até quarta-feira, uma coisa rara no Santos. Para o zagueiro André Luís, "A equipe teve uma maratona de jogos este ano e como teremos um descanso no Brasileiro, vamos aproveitar bem esses dias para nossa recuperação". Fabiano também comemorou: "vamos voltar com a energia renovada para terminar o Brasileiro da melhor forma possível". A meta é vencer as quatro partidas que faltam no campeonato, mas para chegar ao título, os santistas precisam descontar os seis pontos que o Cruzeiro tem de vantagem. "É difícil, mas temos esperança de conquistar o bi", comentou o lateral-esquerdo Léo. "E o bi é nosso objetivo, por isso estamos com a cabeça só voltada para isso", completou André Luís.