Santos vai repatriar zagueiro O zagueiro Luiz Alberto - revelado pelo Flamengo; que teve passagens pelo Atlético Mineiro e Inter de Porto Alegre, e hoje está no Real Sociedad, da Espanha - deverá ser um dos jogadores que a diretoria do Santos pretende repatriar utilizando parte do dinheiro da venda de Robinho ao Real Madrid. A proposta do Santos foi revelada nesta quinta-feira pelo próprio jogador. Luiz Alberto disse que pretende desembarcar no Brasil nesta sexta-feira para tratar da transferência. O zagueiro diz que pretende deixar o clube espanhol, porque está incompatibilizado com o técnico José María Amorrortu. O jogador, de 27 anos, disputou 76 partidas pelo Real Sociedad, marcando seis gols.