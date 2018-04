Santos vai resgatar Robinho em Cumbica O Santos montou uma verdadeira operação resgata-Robinho para receber o seu atacante no aeroporto internacional Franco Montoro, em Cumbica. O estado físico do atleta é a principal preocupação de Vanderlei Luxemburgo. O treinador quer o jogador de volta a Santos o mais rápido possível. Por isso mesmo, nesta sexta-feira, às 6 horas, uma perua do clube estará no aeroporto para resgatar Robinho. Mesmo sem ter atuado contra a Alemanha, o desgaste da viagem preocupa o treinador santista. Luxemburgo quer o seu atacante em casa antes das 8 horas. A sugestão é para que Robinho durma o resto da manhã. Até o seu aproveitamento do jogador no treino programado para o período da tarde, no Centro de Treinamento Rei Pelé, ainda é incerto. Vai depender muito de como o jogador estiver se sentindo. É bem provável que o atacante faça só uma corrida leve, como desintoxicação, e passe o resto do dia em repouso. O técnico santista, desta vez, conseguiu se conter em relação ao tratamento dado por Carlos Alberto Parreira ao Santos e ao próprio Robinho. No dia da convocação, Luxemburgo alfinetou Parreira, dizendo que Robinho deveria ter um lugar na seleção, e ?não apenas para tapar buraco?. Por causa da convocação de Robinho, o Santos enfrentou o Atlético-PR, na Vila Belmiro, sem o seu principal jogador. Pior: no amistoso contra a Alemanha, o atacante do Santos nem foi aproveitado. Na Vila Belmiro, desconfia-se que há um complô elaborado pela CBF e pela Rede Globo para impedir que o Santos dispare na liderança do Campeonato Brasileiro. E depois que Luxemburgo ?peitou? a Globo, escalando um time misto nos dois jogos contra o Paraná, pela Copa Sul-americana, a queda-de-braço se acentuou. O raciocíno é até lógico: se o Santos disparasse na liderança do Campeonato Brasileiro, as transmissões da Globo perderiam boa parte do interesse. Para evitar um conflito aberto com a Globo e com a CBF, Luxemburgo resolveu ?maneirar? no seu discurso. Na sua última coletiva, logo após o empate contra o Atlético-PR, na Vila Belmiro, o treinador, até como ex-técnico da própria seleção brasileira, foi cauteloso para falar sobre os critérios de Carlos Alberto Parreira em relação a Robinho no jogo na Alemanha. "A gente tem de ter essa noção: quem escala a seleção é o Parreira. Infelizmente, o Santos teve de jogar desfalcado do Robinho contra o Atlético-PR, que era um jogo que poderia decidir a liderança da competição." O maior receio do Santos é com eventuais retaliações por parte da CBF. Por isso mesmo, a ordem na Vila Belmiro é evitar desgaste político com Ricardo Teixeira, com a própria seleção brasileira e a Globo. Os dirigentes - e o próprio Vandelei Luxemburgo - concluíram que ficaria mais barato montar um plano para resgatar Robinho em Cumbica, na madrugada desta sexta-feira.