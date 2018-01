Santos vai reviver a chácara Nicolau Moran Alojamento e concentração do Santos nos anos 60 e 70, a chácara Nicolau Moran, propriedade do clube localizada em Riacho Grande, São Bernardo do Campo, finalmente vai ser recuperada. A área de 60 mil metros quadrados, abandonada há muitos anos, por enquanto não será usada pelos jogadores santistas, mas por 60 meninos de 14 a 18 anos, pertencentes a famílias carentes do ABC e da Baixada Santista, que terão atividades esportivas, educacionais, artísticas e profissionalizantes, em regime de internato. A parceria para a recuperação do lugar envolve o Santos e a Estância Alto da Serra, espaço de lazer no ABC Paulista. Marcelo Teixeira, presidente do Santos, que tem uma chácara na região, e Elói Carlone, sócio-proprietário da Estância, que fica ao lado da chácara, contam que a idéia do projeto surgiu em outubro. ?O sonho de recuperar o local existe há muito tempo, mas só agora vamos concretizá-lo?, disse Teixeira sobre o projeto intitulado Caiçara Caipira/Associação Estância das Crianças. O pontapé inicial para a recuperação da chácara foi dado segunda-feira na Estância Alto da Serra, mas as crianças somente poderão freqüentar o local dentro de seis meses. Também está prevista a construção de ginásio esportivo, piscina olímpica e lanchonetes. O lado histórico e tradicional será mantido. E a possibilidade de o clube voltar a se concentrar na chácara não foi descartada. ?Nada impede que voltemos pra lá?, disse Teixeira. Apesar do empenho em recuperá-la, o Santos e a Estância Alto da Serra admitem que serão necessários pelo menos três anos para uma reforma completa. ?A chácara não tem apenas um valor financeiro para o Santos, mas um valor histórico?, disse o dirigente santista. A última reforma realizada na chácara foi em 1992. E de 1994 para cá diretores do clube não quiseram mais usá-la. E nem Teixeira soube dizer a razão do abandono. ?Não houve mais investimento e a chácara ficou deteriorada, apesar de nós mantermos caseiros lá.? O custo da reforma não foi divulgado, mas Elói o compara ao dinheiro arrecadado nos jogos do Santos e o preço para fazer um show do cantor sertanejo Daniel. Lima, ex-jogador do Santos, e hoje técnico da categoria de base, tem boas recordações da chácara. ?Em 1959, ficávamos alojados na Vila Belmiro. Era horrível, porque a gente ouvia todo aquele burburinho de torcedores comprando ingressos no dia da partida e não conseguíamos nos concentrar.? No ano seguinte, o time passou a se concentrar na chácara Moran. ?Ninguém tinha acesso ao local e não havia nenhum telefone. Nós jogávamos baralho, sinuca e fazíamos caminhadas na represa, em paz?, contou Lima. Quem também está muito feliz com a reforma é o ex-jogador Abel. ?O local da chácara é realmente privilegiado. Ficávamos concentrados lá, e ninguém nos incomodava?, disse ele, que só tem uma queixa na lembrança. ?A gente sofria muito frio?.