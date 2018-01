Santos vai se preparar em Atibaia O Santos começa amanhã a se preparar para a disputa do Campeonato Paulista e os jogadores farão um treino leve pela manhã no Centro de Treinamento Rei Pelé, almoçam na Vila Belmiro e seguem para Atibaia, onde ficarão concentrados até a véspera da estréia, dia 20, contra a Portuguesa de Desportos. Além do treino, está prevista para esta manhã de sexta-feira a apresentação de quatro dos seis reforços contratados para a temporada: o meia Fábio Baiano e os atacantes Fernando Diniz, Evando e Éder Ceccon. Com eles, o ciclo de contratações do clube está encerrado, podendo haver duas exceções. Se o lateral-direito Paulo César conseguir resolver sua pendência com o Paris Saint-Germain, tem lugar no clube santista. Há também a possibilidade do retorno do meia Giovanni, que está no Olimpiakos, oferecido hoje à diretoria santista. Hoje, os jogadores continuaram fazendo exames no Hospital do Coração, mas só quatro deles compareceram: os recém-contratados Fernando Diniz e Evando, o goleiro reserva Gustavo e o zagueiro Marquinhos. Outros quatro deverão passar amanhã pela bateria de exames e os nove restantes irão de Atibaia à Capital para a realização da avaliação médica.