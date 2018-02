Santos vai se refugiar em Atibaia O Santos treina na manhã desta segunda-feira no CT Rei Pelé e embarca em seguida para uma nova intertemporada em Atibaia. O técnico Gallo está preocupado com o mau estado físico dos jogadores e vai dar prioridade a isso durante a semana, já que não dá mais para alcançar o São Paulo no Campeonato Paulista. Por conta disso, a ordem é trabalhar para não deixar escapar a oportunidade na Libertadores. O Santos volta a jogar pelo Estadual apenas na quinta-feira, quando enfrenta o União São João, em Araras. A equipe está a 10 pontos do São Paulo - 31 contra 41 - e depende de um milagre para conquistar o título deste ano. Precisa vencer seu quatro jogos restantes e torcer para que o São Paulo não vença os seus.