Santos vai treinar tática durante semana Com a folga no meio da semana, sem confrontos marcados, o técnico Leão terá a oportunidade de impor um novo ritmo aos treinamentos, já que a maratona de jogos pelo Campeonato Brasileiro e pela Copa Libertadores da América impedia treinos táticos e os muito puxados, para poupar fisicamente os atletas. "Estávamos mesmo precisando treinar taticamente e, ao mesmo tempo, descansar", disse ele, revelando que o bom senso vai prevalecer. "Será uma semana sem excessos nos treinos e sem exagero nas folgas". Leão vai observar mais de perto a recuperação de Ricardo Oliveira, que tem feito muita falta à equipe. Ele vem se recuperando de contusão no joelho e pode ser liberado para treinar com bola esta semana. O treinador é cauteloso quanto a essas previsões e prefere aguardar os próximos dias para ter uma posição mais clara se poderá ou não contar com o centroavante, que não jogará domingo, contra o São Caetano, na Vila Belmiro. Nesta segunda-feira, na reapresentação, poderá haver uma conversa de Leão com seus jogadores. No intervalo do jogo contra o Guarani, no sábado, Leão deu bronca nos jogadores. "Não dá para repetir o que eu disse lá dentro. Tem hora que a gente precisa deixar de olhar a diplomacia e falar a realidade". Na verdade, ele não estava gostando do time apático dentro de campo. "Não fizemos nada no primeiro tempo, não demos um chute a gol", reclamou. Ameaça - O volante Paulo Almeida, capitão do time, confirmou que foi ameaçado de expulsão pelo árbitro Cleber Wellington Abade. "Ele me ameaçou o tempo todo e, quando me deu o cartão amarelo, achei melhor sair do jogo do que ficar lá e ser expulso, prejudicando os companheiros, disse o jogador, inconformado com a atitude do juiz. "Ele é um grande árbitro, todos sabem disso, e não é dessa forma que ele irá aparecer", concluiu. O técnico Leão também não gostou do comportamento de Abade. "No dia que tenho de tirar um jogador que está sendo ameaçado, alguma coisa vai mal". A substituição do volante teve, para o treinador, dois objetivos: o tático, de colocar Rubens Cardoso que está se movimentando bem com os companheiros do lado esquerdo, e pela atitude do juiz.