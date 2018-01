Santos vê bicampeonato se distanciar O Santos está dando adeus ao bicampeonato Brasileiro. Depois de empatar com o São Caetano por 2 a 2, sábado, e ver o Cruzeiro alcançar mais um bom resultado (venceu ao Atlético Mineiro, neste domingo por 1 a 0, no clássico estadual), a diferença entre o líder e o segundo colocado subiu a 12 pontos. Em contrapartida, Coritiba e Atlético Mineiro, times que vêm atrás da equipe de Leão, tropeçaram. Sorte: pelo menos as chances de ir à Libertadores de América ano que vem são reais. Leão luta para não deixar o desânimo dominar o ambiente. Afinal, se as chances no Campeonato Brasileiro estão naufragando, o Santos tem um importante compromisso nesta quinta-feira, pelas quartas-de-final da Copa Sul-Americana. O time enfrenta o Cienciano, do Peru, na Vila Belmiro. E para essa partida, Leão contará com alguns jogadores que não atuaram sábado passado. O zagueiro Alex se recuperou de uma indisposição gástrica e voltará ao time. André Luís cumpriu suspensão automática e pode ser escalado. Outro que está à disposição do treinador é Fabiano (já cumpriu a suspensão de dois jogos pela expulsão contra o Cruzeiro). O lateral-esquerdo Léo poderá entrar em campo, pois a punição pelo terceiro cartão amarelo (recebido contra o São Caetano) será cumprida domingo que vem, contra o Atlético Paranaense, partida válida pelo Campeonato Brasileiro.