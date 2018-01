Santos vence a primeira no Brasileiro O Santos não apresentou um grande futebol, mas pelo menos conseguiu sua primeira vitória no Campeonato Brasileiro. O Figueirense, adversário de hoje, não teve competência suficiente para saber se aproveitar da lentidão e da previsibilidade das jogadas do time santista e acabou perdendo por 2 a 0. De positivo no jogo, o lateral-direito Elano, do Santos, que fugiu da mesmice da equipe e foi o destaque da partida. Logo no primeiro minuto do jogo, Robinho deu um drible desconcertante no lateral Émerson Ávila. O drible foi no meio-de-campo, a jogada não levou perigo ao gol catarinense e Robinho não fez praticamente mais nada durante o restante da partida. Quer dizer, fez sim: recebeu belo passe na área (aos 26 do primeiro) e, sozinho na frente do goleiro, chutou sem direção, para o lado. Elano, por sua vez, destoou e conseguiu criar uma alternativa para a jogada mais do que conhecida pelo adversários - bola no pé de Diego, que avança e lança para Robinho ou Ricardo Oliveira. Aos 33, Elano recebeu na entrada da grande área, ameaçou chutar e driblou Émerson Ávila. Invadiu a área e fuzilou o goleiro Edson Bastos: 1 a 0. Pelo lado do Figueirense, o veterano Evair, apesar dos bons toques, teve uma atuação modesta. Aos 12, colocou Danilo na cara do gol, mas o atacante bateu fraco, nas mãos de Fábio Costa. Aos 44, Evair, na área, teve a chance de empatar a partida, mas chegou atrasado na hora da conclusão. No segundo tempo, o jogo ficou mais aberto. O Figueirense passou a se arriscar mais no ataque, enquanto, no Santos, o atacante Ricardo Oliveira resolveu aparecer na partida. A primeira aparição, é bem verdade, não foi das melhores. Logo após o intervalo, a 1 minuto, Edson Bastos defendeu pênalti de Ricardo Oliveira. O jogador se recuperou no decorrer do jogo e acabou marcando o segundo gol do time, aos 37 minutos. Passe de quem? De Elano, o mais criativo em campo, que acertou um cruzamento perfeito na cabeça de Ricardo Oliveira. Os 2 a 0 poderiam dar a entender que o Santos "mandava" no jogo, o que não era verdade. Os catarinenses chegaram várias vezes próximos de diminuir a diferença no placar. Faltou, no entanto, categoria para a maioria dos atletas e pernas para os veteranos Zinho (que entrou no segundo tempo) e Evair. Problemas à parte, o importante para o Santos foi ter conseguido os três pontos. Agora, tem 5, em quatro partidas, enquanto o Figueirense, que jogou três vezes, se mantém com 2 pontos. Ficha Técnica Santos: Fábio Costa; Elano, Alex, André Luiz e Léo; Paulo Almeida, Renato (Alexandre), Diego e Nenê (Wellington); Robinho (Rubens Cardoso) e Ricardo Oliveira. Técnico: Emerson Leão. Figueirense: Edson Bastos; Luciano Sorriso (Zinho), Márcio Goiano, Eloy e Emerson Ávila; Marcinho, Vágner Mancini, Bilu e Luiz Fernando (Adriano Sella); Evair e Danilo (Marcelo Regis). Técnico: Vágner Benazzi. Gols: Elano aos 33 minutos do primeiro tempo e Ricardo Oliveira aos 37 do segundo. Árbitro: Lourival Dias Lima Filho (BA). Cartão amarelo: Bilu, Luiz Fernando, Alexandre, André Luiz, Marcinho e Diego. Local: Vila Belmiro.