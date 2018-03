Santos vence amistoso com Corinthians O Santos ganhou do Corinthians por 3 a 1, em amistoso realizado na tarde deste sábado, na Vila Belmiro. Com alguns novos jogadores, as duas equipes se preparam para a disputa do Campeonato Brasileiro, que começa dia 10 de agosto. André Luís, William e Renato fizeram os gols santistas, enquanto Gilmar descontou para os corintianos. O Santos começou o jogo no ataque. Logo no primeiro minuto, após tabelar com Diego, Robinho chutou forte, mas a bola desviou na zaga. Muito lento, o Corinthians só ameaçou aos 18, quando Vampeta chutou de longe. O primeiro gol santista saiu aos 32 minutos. Luciano Ratinho, que tinha entrado no lugar de Leandro, cometeu falta em Diego, próxima à área. O zagueiro André Luís cobrou forte, no canto esquerdo, sem chance para o goleiro Doni: 1 a 0. No final da primeira etapa, o Santos ainda perdeu uma boa oportunidade para aumentar a vantagem. Elano deixou Maurinho em condições para marcar, mas o lateral-direiro chutou para fora. Logo no começo do segundo tempo, o Corinthians conseguiu empatar. Aos 9 minutos, Ricardinho fez grande jogada, ao dar um toque de calcanhar, tirando os defensores adversários do lance. Aí, Gil recebeu a bola e passou para Gilmar marcar. No final, o Santos marcou duas vezes e conseguiu a vitória. Aos 39 minutos, William aproveitou um rebote e fez 2 a 1. O Corinthians ainda teve o lateral Kléber expulso, por jogo violento em Diego. Depois, aos 47, Renato fez de cabeça o terceiro gol santista, definindo o resultado do clássico.