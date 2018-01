Santos vence amistoso com S. Caetano O atacante Júlio César, do Santos, ?roubou? a cena na festa do 124º aniversário da cidade de São Caetano do Sul e que marcou a estréia do atacante Müller na equipe do ABC paulista. Em partida amistosa, na tarde deste sábado, no estádio Anacleto Campanella, o atacante santista marcou o único gol do jogo, na vitória do seu time por 1 a 0. Em sua estréia com a camisa do São Caetano, Müller teve uma atuação discreta e apareceu pouco durante a partida. Seu único momento inspirado foi uma jogada individual em que acabou sofrendo pênalti, não marcado pelo árbitro. No mais, teve de apreciar o melhor futebol apresentado pelo Santos.