Santos vence amistoso em Cuiabá O Santos venceu o Cuiabá Esporte Clube, por 2 a 1, nesta terça-feira à noite, no Estágio José Frageli, em Cuiabá. O time mato-grossense não conseguiu resistir a supremacia técnica do atual campeão brasileiro. Além da derrota, a equipe mato-grossense, que não mostrou o mesmo futebol que a levou ao título estadual, ainda sofreu com o pequeno público presente ao estádio. O Cuiabá começou o ?jogo das faixas", demonstrando muito nervosismo, enquanto que o Santos partia logo para o ataque, procurando decidir o jogo ainda nos primeiros minutos da partida. E aos 9 minutos o time paulista criou a primeira grande oportunidade. Reginaldo cobrou escanteio e Fabiano subiu sozinho para cabecear levando perigo. O Santos era melhor, dominava a partida, sem que o Cuiabá esboçasse qualquer reação. Foi assim que aos 14 minutos abriu o marcador. O lateral-esquerdo Léo recebeu a bola em seu campo, partiu em velocidade fazendo fila. Foi até a linha de fundo e cruzou para Marcelo, que sem nenhum problema, cabeceou: 1 a 0. No segundo tempo, o Santos ampliou com Robinho, aos 30 minutos. O Cuiabá melhorou um pouco nos últimos minutos e aos 41 minutos fez o seu gol de honra. Ronaldo Paulista acreditou na jogada, avançou e tocou para Robinho completar fazendo 2 a 1.