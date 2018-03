Santos vence amistoso em Seul No amistoso de abertura do mais novo estádio sul-coreano para a Copa do Mundo de 2002, o Santos derrotou por 2 a 1 o Ilhwa Chunma. Os gols do time brasileiro foram marcados por Caíco, em pênalti sofrido por Júlio César aos 12 minutos, e por Adiel, aos 17, ambos na segunda etapa. Kim Young Soo descontou a oito minutos do fim do jogo. O técnico Geninho contou com apenas quatro titulares na partida de hoje (20). Com um time improvisado, ele pôs em campo Pitarelli; Russo, Galván (Pereira), André Luís e Michel; Claudiomiro, Paulo Almeida (Marcelo Silva), Elano (Canindé) e Caíco (Jean); Julio César e Adiel (William). O resultado só apareceu no segundo tempo, após as alterações promovidas na equipe. Estréia - Transmitida em cadeia para todo o continente asiático, a partida marcou a inauguração do Estádio de Taegu, localizado a 240 quilômetros de Seul. Com capacidade para 66 mil torcedores, o Taegu será o maior estádio sul-coreano para a Copa. É o terceiro dos dez estádios previstos para serem abertos até o mundial de futebol. Antes, já haviam sido estreados o de Ulsan, em abril, e o de Suwon, no domingo passado. O primeiro fica a 300 quilômetros de Seul e o segundo a 50 quilômetros da capital. A Coréia do Sul divide com o Japão a organização da primeira Copa do Mundo na Ásia.