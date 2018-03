Santos vence amistoso nos EUA Com um gol de pênalti, marcado aos 41 minutos do primeiro tempo, por Diego, o Santos venceu por 1 a 0 a equipe do Glasgow Rangers, na noite deste sábado, em amistoso internacional, realizado em New Jersey, Estados Unidos. O vice-campeão escocês mostrou deficiência técnica, permitindo que o time da Vila Belmiro mostrasse seu domínio, pelo menos em todo o primeiro tempo. O Santos perdeu várias chances de gol. O primeiro lance de perigo ocorreu aos 6 minutos, numa jogada de Fabiano Souza, que tocou para Renato e, em seguida, para Elano, que bateu por cima do gol. Outra oportunidade perdida aconteceu aos 19 minutos, com André Luís, que tentou cobrar uma falta em Alberto. Mas o próprio zagueiro falhou aos 24, permitindo que Arveladze quase marcasse. A sorte é que o jogador escocês chutou forte, para fora. No segundo tempo, o ritmo das duas equipes caiu muito, com poucas chances de gol. Os dois treinadores fizeram inúmeras substituições. Leão gostou - O amistoso de sábado, realizado no Giants Stadium, em New Jersey, foi considerado extremamente importante para o técnico Emerson Leão, que teve oportunidade de testar o elenco, constituído por atletas jovens. Até agora, o Santos não fez nem uma grande contratação. Os cinco novos reforços são provenientes de times intermediários. O próximo amistoso, visando preparar a equipe para o Campeonato Brasileiro, está previsto para esta quinta-feira (dia 25), na Vila Belmiro, quando o Santos recebe a Ponte Preta. De folga nesta segunda, o elenco santista reapresenta-se nesta terça no CT Rei Pelé, treinando em dois turnos para o confronto de quinta-feira.