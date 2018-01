Santos vence Atlético-PR por 3 a 2 na Vila Faz tempo que o Santos não encanta como no fim do ano passado ou no início de 2003, mas, neste domingo, o time conseguiu superar a má fase técnica com muita determinação. Mesmo sem ter sido brilhante, mostrou um jogo convincente em boa parte dos 90 minutos na vitória por 3 a 2 sobre o Atlético-PR. Resultado que alivia um pouco a situação do grupo, que vinha sendo cobrado pelos torcedores, e acaba com um incômodo jejum de quatro partidas sem sucesso na Vila Belmiro. O triunfo põe os santistas, com 67 pontos, de volta à vice-liderança do Campeonato Brasileiro, atrás apenas do Cruzeiro. Há quem ainda fale no título, mas é quase absurdo pensar nessa hipótese faltando apenas 9 rodadas para o fim da competição e com grande diferença de pontos em relação aos mineiros. A equipe está, pelo menos, aproximando-se de garantir uma vaga na Taça Libertadores da América, o que já é um grande negócio. Nem todos os santistas, contudo, saíram de campo satisfeitos. Diego, substituído na segunda etapa por Daniel, seguiu para os vestiários gesticulando, reclamando da opção do técnico Emerson Leão. Tomou banho rapidamente e deixou o estádio sem esperar pelos companheiros. "Se ele não gostou, paciência, preciso ter o bom senso de fazer as mudanças necessárias." O time, que contou com a presença de Narciso no banco - ficou afastado por quatro anos por causa de leucemia -, precisava apagar a imagem negativa do último jogo, na quinta-feira, quando não passou de um empate por 1 a 1 com o modestíssimo Cienciano, do Peru, pela Copa Sul-Americana. Até que conseguiu. Tomou um susto no início - Fernandinho abriu o placar para os paranaenses em belo chute de fora da área -, mas logo passou a controlar a partida. Tanto que saiu para o intervalo com vantagem de 2 a 1. Alex, de cabeça, fez o gol de empate e Diego, de pênalti, virou. O Santos praticamente assegurou os 3 pontos no começo da segunda etapa, graças a um erro do juiz Giulliano Bozzano, que não teve uma tarde feliz. Marcou pênalti inexistente do bom goleiro Diego - um dos melhores em campo - em Fabiano, que atuou como atacante no lugar de William. O próprio Fabiano cobrou e ampliou o placar. Por ?sorte?, o erro do árbitro foi em favor do Santos. Poupou as pessoas de ouvirem as insuportáveis reclamações de Leão, que parece ter desaprendido a perder. Ultimamente, ele e seus atletas vêm preferindo buscar desculpas quando não conseguem vencer a reconhecer as falhas do time e a queda de produção. O Atlético ainda fez mais um, com Luciano Santos, e saiu em busca do empate, mas mostrou pouca eficiência ofensiva, embora tenha dois bons atacantes na equipe, Ilan e Dagoberto, que se contundiu no primeiro tempo. Na próxima rodada, os santistas enfrentam o Bahia, em Salvador, e os atleticanos recebem o Vitória, ambos na quarta-feira.