Santos vence Comercial na estreia da Copa São Paulo

O Santos estreou bem na Copa São Paulo de Futebol Júnior nesta segunda-feira, goleou o Comercial (MS) por 4 a 1 em Rio Claro e, assim, assumiu a liderança do Grupo P. William foi o destaque do jogo e marcou duas vezes, enquanto Renan Mota e Felipe complementaram para a equipe paulista. Todos os gols da partida foram marcados no segundo tempo.

Depois de abrir 1 a 0 com William, o Santos sofreu o gol de empate de Renan aos nove minutos do segundo tempo. Mas a expulsão de Leandro, do Comercial, facilitou o trabalho dos paulistas. Na outra partida da chave, o ABC (RN) superou o Rio Claro por 2 a 0, com gols de Rodrigo e Isaac, e também chegou aos três pontos.

Já o Fluminense teve mais trabalho para superar o XV de Jaú por 1 a 0, também nesta segunda-feira, pelo Grupo F. A partida, que chegou a ser interrompida pela chuva, só foi definida nos acréscimos do segundo tempo, quando Wellington marcou de pênalti. E na vitória do Primeira Camisa sobre o São Bernardo por 3 a 0, pela mesma chave, o grande destaque foi o atacante João Gabriel, que marcou duas vezes.

Pelo Grupo G, o Primavera (SP) derrotou Santo André por 1 a 0 com um gol marcado por Jhecson, enquanto o Vitória superou o Santana (AP) pelo mesmo placar. Cleiton marcou para a equipe baiana.

RESULTADOS DESTA SEGUNDA-FEIRA

Grupo F

São Bernardo (SP) 0 x 3 Primeira Camisa (SP)

Fluminense (RJ) 1 x 0 XV de Jaú (SP)

Grupo G

Primavera (SP) 1 x 0 Santo André (SP)

Vitória (BA) 1 x 0 Santana (AP)

Grupo P

Rio Claro (SP) 0 x 2 ABC (RN)

Santos (SP) 4 x 1 Comercial (MS)