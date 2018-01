Santos vence e assegura melhor campanha na Libertadores Diante de um adversário fraco, o Santos assegurou a melhor campanha da fase de grupos da Copa Libertadores da América ao derrotar o colombiano Deportivo Pasto por 3 a 0, na noite desta quinta-feira, no Estádio da Vila Belmiro. A equipe dirigida pelo treinador Vanderlei Luxemburgo manteve os 100% de aproveitamento ao vencer o seis jogos que disputou pelo Grupo 8 - também triunfou nos dois confrontos com o Blooming (Bolívia) na primeira fase. Com a primeira colocação da chave e os 18 pontos conquistados, o Santos obteve o direito de decidir todos os mata-matas da competição continental em casa. A outra vaga do grupo acabou ficando com o uruguaio Defensor Sporting, que assegurou o segundo posto (9 pontos) na tabela apesar da derrota por 3 a 0 para o Gimnasia y Esgrima, da Argentina. Sem pontuar, o Deportivo Pasto terminou na lanterna. A excelente campanha na atual temporada da Libertadores fez com quem o Santos igualasse a marca do Vasco, obtida em 2001. Os cariocas haviam sido os últimos a conseguirem vencer todos os seis confrontos na fase de grupos. Porém, os vascaínos acabaram sendo eliminados pelo argentino Boca Juniors, que ficou com o título naquele ano ao bater o Cruz Azul (México) na decisão. Disposto a decidir o jogo desta quinta logo no início, o Santos partiu para cima dos colombianos e abriu o marcador aos 6 minutos do primeiro tempo. Depois de excelente assistência de Jonas, o lateral Carlinhos invadiu a área, passou pelo goleiro Carlos Alberto Barahona e mandou para o fundo das redes. O time da Baixada Santista ampliou a vantagem nos acréscimos, quando Pedrinho recebeu longo lançamento na direita, entrou na área e bateu cruzado para superar o camisa 12 colombiano. Preocupado com o confronto decisivo com o Bragantino, no domingo, pela segunda semifinal do Paulistão, Luxemburgo promoveu algumas alterações e o Santos diminuiu o ritmo na etapa final. Mas, aos 42, Rodrigo Tiuí, que havia entrado no lugar de Marcos Aurélio, deixou o dele. Após cobrança de falta de Rodrigo Tabata, a bola sobrou para o atacante bater forte e anotar o terceiro dos santistas. "Conseguimos impor um bom ritmo sobre o adversário e fizemos os gols. Ainda tivemos uma queda de rendimento, mas o mais importante é que saímos com mais uma vitória", disse Pedrinho, que comemorou a boa fase no Santos após sucessivas lesões nas últimas temporadas. "Não tinha esperança que as coisas podiam dar certo para mim desse jeito, estou realmente feliz e surpreso", acrescentou o meia. SANTOS 3 x 0 DEPORTIVO PASTO Santos - Fábio Costa; Denis, Adaílton, Marcelo e Carlinhos; Maldonado (Rodrigo Souto), Cléber Santana (Zé Roberto), Pedrinho e Rodrigo Tabata; Jonas e Marcos Aurélio (Rodrigo Tiuí). Técnico: Vanderlei Luxemburgo. Deportivo Pasto - Barahona (Ramos); Viveros, Carlos Saa, Vargas e Luis Lora; De la Cruz, Rosero (Villamil), Valencia e Rebolledo; Rodas (Martinez) e García. Técnico: Álvaro Gomes. Gols - Carlinhos, aos 6, Pedrinho, aos 46min do primeiro tempo; Rodrigo Tiuí, aos 42 minutos do segundo tempo. Árbitro - Oscar Maldonado (Bolívia). Cartões amarelos - Rebolledo e Jonas. Renda - R$ 44.170,00. Público - 3.253 pagantes. Local - Estádio Vila Belmiro, em Santos (SP).