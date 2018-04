Santos vence e está na Libertadores; Corinthians 'agradece'

Contando com a estrela do atacante Kleber Pereira, o Santos tirou uma desvantagem de dois gols para vencer o Paraná Clube por 3 a 2, na noite deste domingo, em Curitiba, garantindo a equipe na Libertadores de 2008. Veja também: Classificação Calendário e resultados Com a vitória, o Santos chegou aos 62 pontos, mantendo-se na segunda colocação, assegurando sua vaga na Libertadores de forma definitiva. De quebra, o time praiano ajuda o rival Corinthians, já que o Paraná Clube continua com 41 pontos, na zona de rebaixamento, e agora depende de um milagre para escapar da Série B do ano que vem. O resultado, no entanto, não parecia possível, já que o Santos jogou muito mal no primeiro tempo, sendo dominado pelo clube paranista, que abriu o placar somente aos 30 minutos, numa falta cobrada por Jumar, que parecia inofensiva, mas um desvio no caminho enganou o goleiro Fábio Costa. Irritado, o técnico Vanderlei Luxemburgo colocou o atacante Renatinho ainda no primeiro tempo no lugar de Vítor Júnior, mas as jogadas simplesmente não aconteciam, uma vez que a defesa do Paraná, empolgada pela chance de escapar da zona de rebaixamento, fazia uma boa marcação. Mostrando o porquê de ser reconhecido como um dos melhores técnicos brasileiros, Luxemburgo mudou a postura tática de sua equipe no segundo tempo, com as entradas de Carlinhos e Petkovic, mas o Paraná Clube chegou ao segundo gol aos 26 minutos, novamente numa cobrança de falta; desta vez realizada por Paulo Rodrigues. Paraná Clube 2 Gabriel; Léo Matos , Daniel Marques , Neguette e Paulo Rodrigues; Goiano, Jumar (Batista), Giuliano e Vandinho (Jefferson); Josiel e Lima (Adriano) Técnico: Saulo de Freitas Santos 3 Fábio Costa; Alessandro, Adaílton, Marcelo (Carlinhos) e Kléber; Maldonado, Rodrigo Souto, Vítor Júnior (Renatinho) e Rodrigo Tabata; Marcos Aurélio (Petkovic) e Kléber Pereira Técnico: Vanderlei Luxemburgo Gols: Jumar, aos 30 minutos do primeiro tempo; Paulo Rodrigues, aos 26 minutos; Kléber Pereira, aos 28, 36 e 38 minutos do segundo tempo Árbitro: Alício Pena Júnior (MG) Renda: R$ 106.265,00 Público: 15.406 pagantes Estádio: Durival de Britto, Curitiba A desvantagem parecia que selaria a derrota santista, mas o atacante Kleber Pereira mostrou que tem "estrela" diante do Paraná Clube, descontando o placar dois minutos depois. O gol assustou o time paranista, que passou a recuar sua marcação no meio-campo, deixando os meias santistas jogarem, e o preço pago por isso foi alto, já que Kleber Pereira, após belo lançamento, tirou do goleiro com a cabeça e marcou o gol de empate, aos 36 minutos. Totalmente atordoado em campo, o Paraná Clube passou a observar o jogo do Santos que, dois minutos depois, contou novamente com o oportunismo de Kleber Pereira para marcar o gol da virada e comemorar sua vaga à Libertadores. Agora, o Santos encara o Fluminense no próximo domingo, às 16 horas, na Vila Belmiro, para garantir sua vaga na Libertadores 2008, enquanto o Paraná Clube joga sua sorte diante do Vasco, no mesmo dia e horário, em São Januário.