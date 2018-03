Santos vence e fica com o primeiro lugar O Santos fez para o gasto e ganhou por 2 a 1 do Ituano, neste domingo à tarde, na Vila Belmiro, com gols de Renato e Robson. Com esse resultado, o time se classificou em primeiro lugar do grupo 2 do Campeonato Paulista e vai enfrentar o União Barbarense, domingo, em Santos. O primeiro tempo só não foi sofrível porque teve dois gols. Aos 8 minutos, Elano cobrou escanteio na direita, levantando a bola na altura da primeira trave para Renato, sem marcação, cabecear no canto baixo esquerdo do goleiro André Luiz, fazendo 1 a 0. "O mérito maior foi de Elano, que colocou a bola na minha cabeça", disse Renato. O que poderia ser o início de mais uma grande exibição do jovem time de Leão, acabou provocando a acomodação diante de um adversário de limitadas condições técnicas. Embora perdendo por 1 a 0, o Ituano manteve-se fechado na defesa, apenas se preocupando em desarmar os atacantes santistas. Era jogo de um time só, já que apenas aos 27 minutos Doni trabalhou, numa bola cruzada da direita por Jeferson. O Santos não tinha dificuldade para neutralizar as tímidas tentativas de contra-ataque do adversário. E o time ia bem até as proximidades da área, mas não conseguia criar situações de gol porque Diego, além de prender demais a bola, caía seguidamente pedindo a marcação de faltas, enquanto Basílio e Robinho, quando conseguiam passar pelo marcador, ficavam na cobertura. A partida parecia estar sob controle para o Santos até o empate do Ituano, aos 42 minutos: Lima dominou a bola na esquerda e cruzou para o meio da área, para Jabá cabecear para as redes. O técnico Leão mexeu bem no time para o segundo tempo, colocando Robson para jogar enfiado entre os zagueiros. E o resultado veio aos 23 minutos, quando Elano cobrou falta da direita e o próprio Robson subiu mais que os zagueiros e completou, de cabeça, para o gol. Aos 32 minutos, Paulo Almeida fez pênalti em Jabá, cobrado por Leandro Amaral e defendido por Doni.