Santos vence e garante classificação antecipada na Copa São Paulo

O Santos está classificado para a segunda fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Em jogo válido pela segunda rodada do Grupo 4, o time da Vila Belmiro foi campo nesta sexta-feira e venceu o Aliança-CE por 3 a 0, no estádio Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte. Com isso, conquistou a vaga antecipada.

+ Nomes e apelidos bizarros da Copinha

O resultado também garantiu uma vaga na próxima fase para o Novorizontino, que mais cedo venceu o América-RN por 2 a 0. Ambos têm seis pontos, mas o saldo do Santos é maior - 6 a 5. Diante deste cenário, o a equipe da Baixada está com a liderança e o time do interior paulista ocupa o segundo lugar.

Newsletter Esportes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Na rodada final da fase de grupos, às 21 horas da próxima segunda-feira, os dois se enfrentam em jogo valendo a primeira posição. Às 19 horas, os já eliminados América-RN e Aliança, sem nenhum ponto somado, se despedem da competição.

O JOGO

O Santos iniciou a partida em ritmo acelerado, chegou a dar alguns espaços para o adversário, mas conseguiu sair ileso. Aos 20 minutos, abriu o placar com Gabriel Calabres, que recebeu na grande área e chutou de pé esquerdo para fazer.

O restante do primeiro tempo teve poucas emoções, mas a etapa complementar compensou. O segundo gol saiu aos 24 minutos, quando Sebastian dominou dentro da área e mandou para as redes. Aos 30 minutos, Calabres deu belo passe para Kaio chutar no canto e fazer o terceiro gol santista.

Confira os resultados desta sexta-feira pela 2.ª rodada da Copa São Paulo:

Água Santa 3 x 0 Juventus

Portuguesa 2 x 0 Remo

Espírito Santo 1 x 1 Vasco

Teixeira de Freitas-BA 0 x 1 América-MG

Novorizontino 2 x 0 América-RN

União Mogi 1 x 2 Bragantino

Aliança-CE 0 x 3 Santos