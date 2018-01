Santos vence e se aproxima do Cruzeiro No melhor jogo da rodada, o Santos goleou o Bahia por 7 a 4, em Salvador, na noite desta quarta-feira e se aproximou de vez do líder Cruzeiro. O time da Vila - que acumula agora 70 pontos - foi beneficiado também pela derrota do Cruzeiro por 1 a 0, em Porto Alegre. A diferença que já havia chegado a 12 pontos, caiu agora para apenas seis pontos. A rodada teve ainda a vitória do Fluminense por 1 a 0 sobre o Corinthians, no Maracanã. O único gol da partida foi marcado por Romário, que na véspera se viu envolvido em um caso de polícia depois de ter agredido um torcedor, revoltado com a má campanha do time. Com a vitória, o Flu chegou aos 41 deixou a zona de rebaixamento. A rodada teve ainda os seguintes resultados: São Caetano 2 x 0 Coritiba, Ponte Preta 0 x 2 Goiás, Atlético-PR 1 x 2 Vitória, Figueirense 0 x 0 Flamengo.